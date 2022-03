Calcio

Gasperini: "Zapata? Manca solo lui, non faremo mercato in Ucraina"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta ha parlato prima dell'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen. Tiene banco il mercato con l'infortunio di Zapata e la possibilità di tesserare giocatori di squadre ucraine: "No, non faremo mercato: il mercato va fatto a giugno o gennaio, non così quando manca un mese".

