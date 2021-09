Calcio

Insigne: "Questo è uno dei Napoli più forti in cui ho giocato, mi diverto in campo e in allenamento"

EUROPA LEAGUE - Il capitano azzurro parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Maradona contro lo Spartak Mosca: "In campo e in allenamento mi diverto, non mi capitava da parecchio".

00:00:48, 14 minuti fa