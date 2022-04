Calcio

Laporta: "30.000 tifosi Eintracht al Camp Nou? Da tifoso del Barça, mi vergogno di quello che è successo"

EUROPA LEAGUE - Il presidente del Barcellona Joan Laporta si è vergognato vedendo i tifosi del Francoforte prendere il controllo del Camp Nou. Oltre 30000 tedeschi sono entrati allo stadio occupando anche i posti che di solito sono assegnati ai tifosi di casa. Per Xavi sembrava una finale, con l'impianto diviso in due. Per l'allenatore dei catalani, l'ambiente non ha certo aiutato la sua squadra.

00:01:13, un' ora fa