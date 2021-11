Marsiglia-Lazio, match valido per la 4a giornata di Europa League andato in scena al Velodrome, si è concluso con il punteggio di 2-2. A segno Milik, Felipe Anderson, Immobile e Payet. In virtù di questo risultato, gli uomini di Maruzio Sarri mantengono il vantaggio di un punto sui francesi. Vediamo di seguito le pagelle del match.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Gran parata nel primo tempo su Milik, per poco non arriva a prendere il rigore perfetto del polacco. Può poco su Payet.

Manuel LAZZARI 6 – Un paio di apparizioni sulla trequarti avversarie, poi l'infortunio: sfortunato. (Dal 26' Adam MARUSIC 6 - Prestazione attenta sulla sinistra).

Luiz FELIPE 5 - Malissimo. Nel primo tempo buca un paio di interventi, nella ripresa dà il via all'azione del pareggio di Payet non buttando via palla.

Francesco ACERBI 5,5 – Malissimo in occasione del calcio di rigore, si riscatta parzialmente con una buona prova.

Elseid HYSAJ 6 – Sta bloccato dietro e spinge poco: è quello che serve.

Toma BASIC 5,5 - Poco presente in mezzo al campo: è costretto al lavoro sporco, ma deve essere più incisivo. (Dal 52' Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - Entra malissimo: leggero e lezioso, la sua peggiore versione).

Lucas LEIVA 6,5 – Non sembra felicissimo del cambio precoce, arrivato dopo una prestazione di alto livello: quantità ed esperienza in mezzo al campo. (Dal 52' Daniele CATALDI 5,5 - Anche lui non riesce a incidere dalla panchina)

Luis ALBERTO 6 – In avvio di partita è spesso impreciso nella trequarti avversaria, ma dal punto di vista tattico gioca una buona partita. (Dal 75' Jean-Daniel AKPA-AKPRO S.V.)

PEDRO 7 – Prova da grande leader. Perché oltre alle tante giocate di qualità c'è la voglia di mettersi a disposizione dei compagni.

Ciro IMMOBILE 7 – Sempre più nella storia della Lazio. Con il gol numero 160 in biancoceleste, il capitano è il miglior marcatore nella storia del club.

Felipe ANDERSON 6 – Il gol del pareggio è pesantissimo. Episodio decisivo al tramonto di un primo tempo in cui il brasiliano è stato in ombra. (Dal 75' Raul MORO S.V.)

All. Maurizio SARRI 6 – I margini di miglioramento sono ancora tanti, ma il punto è prezioso.

Le pagelle del Marsiglia

Pau Lopez 6; Rongier 6, Saliba 4,5, Caleta-Car 6, Luan Peres 5,5; Lirola 6 (85' Gueye S.V.), Kamara 5,5 (55' Harit 6,5), Guendouzi 6, Under 6; Payet 7; Milik 6,5. All. Sampaoli 6.

