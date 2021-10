Il Napoli non smette di correre e si rilancia anche in Europa. Contava solo vincere per mantenere aperta la qualificazione agli ottavi di Europa League e gli uomini di Spalletti lo fanno con grande autorità, superando con un netto 3-0 il Legia Varsavia. Decisivo per gli azzurri, particolarmente ispirati in attacco, un secondo tempo stellare di Lorenzo insigne: il capitano scaccia le voci di un possibile futuro nerazzurro e con un gol e un assist trascina i suoi ad un successo fondamentale. Spalletti azzecca tutto e legge alla perfezione i cambi: Osimhen entra nella ripresa e trova l'ennesimo gol di questo inizio di stagione, ottimo anche l'ingresso di Politano che chiude i conti nel finale. Gli azzurri rimettono le cose a posto: ora sono 4 i punti nel gruppo C.

Il Tabellino

NAPOLI - LEGIA VARSAVIA 3-0

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (72' Politano), Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa (57' Fabian Ruiz), Demme, Elmas; Lozano (57' Osimhen), Mertens (72' Petagna), Insigne (81' Rrahmani). All.: Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josué, André Martins (77' Karathin), Luquinhas (71' Kastrati), Mladenovic; Rafael Lopes (59' Slisz); Muci (71' Emreli). All: Michniewicz

ARBITRO: C. Del Cerro Grande

GOL: 76' Insigne, 80' Osimhen, 90' + 5 Politano

ASSIST: 76' Politano, 80' Insigne

AMMONITI: 13' Juan Jesus, 44' Manolas, 73' Johansson

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

62' - MERTENS!! NAPOLI A UN PASSO DAL VANTAGGIO!!! Fantastica gestione del pallone di Osimhen, che ribalta poi sulla destra trovando l'accorrente Di Lorenzo. perfetta la sponda di testa del terzino a cercare Mertens, che per millimetri non arriva a spingere in porta la sfera!

75' - EMRELI!!!! PALO DEL LEGIA!!! Occasione improvvisa per i polacchi, che con il nuovo entrato spaventano il Maradona: il macedone calcia forte da fuori con il mancino cogliendo in pieno il legno alla sinistra di Meret!

76' - INSIGNEEEEEEE!!! INSIGNEEEEEE!!! GOL MERAVIGLIOSO DI LORENZO IL MAGNIFICO, NAPOLI IN VANTAGGIOOOOOOO!!! Rete fantastica dell'attaccante partenopeo, che calcia di prima intenzione di controbalzo perfettamente imbeccato da Politano!!

80' - OSIMHEEEEEEENNNN!!! OSIMHEEEEEEENNNN!!! LA CHIUDE IL NAPOLIIIIIII!!! Contropiede micidiale con l'attaccante nigeriano che duetta con Insigne, si defila sulla destra e con un preciso diagonale batte Mishta!!!

90' + 5 - POOOOOOOOLITANOOOOOOOOOO!!!!! 3 A 0!!!! CHE GOOOOOLLLL!!! Grandissima conclusione da fuori dell'esterno del Napoli, che firma il trionfo azzurro al Maradona!

MVP

IL MIGLIORE - Lorenzo Insigne: Si vede che ha voglia di riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Torino e ci riesce alla grande: sblocca il risultato con una prodezza che coincide con il suo primo gol su azione in stagione. Confeziona anche l'assist per il raddoppio di Osimhen.

IL PEGGIORE - Mateusz Wieteska: anello debole della trincea polacca anche nel primo tempo, crolla definitivamente con l'ingresso in campo di Osimhen e Plitano. Gli avversari arrivano da tutte le parti e lui non ha mai la soluzione giusta per contenerli.

