Si avvicina l'ultima giornata della fase eliminatoria di Europa League e il Napoli si gioca la qualificazione al turno successivo. Gli azzurri sono a quota 7 punti in classifica dopo 5 partite, a pari merito con lo Spartak Mosca. In testa c’è il prossimo avversario, il Leicester a 8 , mentre fanalino di coda è il Legia Varsavia a 6. Ciò significa che può ancora succedere di tutto: tutte le squadre possono ancora passare il turno, così come esser eliminate, in base ai risultati di questa tornata. Il Napoli ha però lo svantaggio di aver perso contro i russi entrambe le volte , trovandosi quindi indietro nel conteggio degli scontri diretti.

Napoli-Leicester: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano. Petagna. All.: Spalletti.

LEICESTER (4-3-3) - Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Perez, Ndidi, Soumaré; Daka, Iheanacho, Barnes. All. Rodgers

Zielinski contro Ndidi in Leicester-Napoli Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Napoli-Leicester sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky alle 18:45. Sarà possibile seguire la partita attraverso l'apposita app su smart tv o su tutti i dispositivi mobili Android e iOS, oppure su pc e collegandosi al sito ufficiale di entrambe le piattaforme in streaming (nel caso di SkyGo o NowTV).

Le statistiche di Napoli-Leicester (dati Opta)

Nell'unico scontro diretto tra le due squadre, all'andata di questa competizione, il Napoli ha strappato un punto pareggiando dallo 0-2 a 20' dalla fine: a salvare la situazione la doppietta di Victor Osimhen.

Il Leicester non ha mai giocato in Italia, mentre il Napoli ha vinto sei delle sue 10 partite in casa contro club inglesi. L'ultimo fu il 2-0 contro il Liverpool nel 2019.

Il Leicester ha vint la sua ultima partita fuori casa in Europa, superando lo spartak Mosca per 4-3 grazie al poker di Patson Daka.

Il Napoli ha perso l'ultima della fase a gruppi in solo una delle cinque stagioni in cui ha partecipato alla competizione. L'ultima volta fu col PSV nel 2012-2013.

Spalletti: "Siamo nella tempesta tra infortuni e Covid"

