Nella partita andata in scena al Maradona il 21 ottobre, la squadra di Luciano Spalletti si è imposta con un secco 3-0 che ha rilanciato le chances di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League del Napoli (che fin lì, oltre al successo contro la formazione polacca, aveva pareggiato 2-2 a Leicester e perso in casa 3-2 contro lo Spartak Mosca). Il Legia Varsavia, comunque, può vantare il primato del girone grazie ai 6 punti conquistati in 3 giornate: la classifica del Gruppo C, infatti, recita Legia 6, Leicester e Napoli a quota 4, Spartak Mosca 3. Si gioca giovedì 4 novembre 2021 alla 'Pepsi Arena' di Varsavia: fischio d'inizio alle ore 18:45.

Ad

Legia Varsavia-Napoli: le probabili formazioni

Serie A Le pagelle di Salernitana-Napoli 0-1: Koulibaly ingenuo, Ribery ok IERI A 19:17

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti

ARBITRO: -

La partita in diretta tv e in live streaming

Legia Varsavia-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In streaming, Legia Varsavia-Napoli sarà visibile su DAZN e Sky Go.

Le statistiche del Napoli (dati Opta)

Il Legia Varsavia ha perso le ultime cinque partite contro rivali italiane in competizioni europee.

Il Napoli ha tirato 29 volte (10 in porta) nella vittoria contro il Legia Varsavia alla terza giornata.

In competizioni europee, il Legia Varsavia ha mantenuto la propria porta inviolata in tre partite casalinghe consecutive per la prima volta dal marzo 1991.

Il Napoli non vince da tre trasferte di UEFA Europa League.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Pathos e rossi, il derby è del Napoli: 1-0 alla Salernitana IERI A 16:34