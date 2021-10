Calcio

Sarri: "Lazio-Inter? Io squalificato per dito minaccioso, loro hanno messo mani addosso ma 0 rossi"

EUROPA LEAGUE - A margine della conferenza di Lazio-Olympique Marsiglia Maurizio Sarri è tornato a parlare del finale rovente di Lazio-Inter: "Io alla fine del match col Milan sono entrato in campo e per aver mostrato il dito e aver detto 'non mi devi prendere per il c**o' ho preso una giornata, sabato ho visto mani addosso e calci e manco un cartellino rosso. Penso di aver un dito pericoloso".

