Calcio

Sarri: "Polemiche derby? Il rigore della Roma era inesistente e Zaniolo era in fuorigioco"

LAZIO - Alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca Maurizio Sarri torna a parlare delle polemiche che hanno seguito la vittoria della Lazio nel derby di domenica scorsa: "L'espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore della Roma non esiste".

00:01:00, un' ora fa