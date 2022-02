Bisogna essere onesti, loro sono partiti molto meglio di noi - dice il tecnico della squadra partenopea -. Il raddoppio di de Jong ha reso tutto difficile, poi quando siamo rientrati in partita abbiamo subito anche il terzo gol ed è diventato ancora più complicato. C'è un grande dispiacere, anche perché si era ricreato il clima Napoli: ci abbiamo messo tanta fatica per essere qui tutti insieme, questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, forse più del risultato". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commenta con una certa amarezza la sconfitta per 4-2 del suo Napoli contro il Barcellona nel match di ritorno degli spareggi di Europa League, un ko che costa l'eliminazione agli azzurri dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou: "- dice il tecnico della squadra partenopea -.".

Sui dieci minuti iniziali

"Prima di tutto sono sempre io il primo responsabile quando la squadra non riesce ad avere un atteggiamento corretto. Volevamo andare contro alla loro veemenza di venirci addosso, non siamo stati bravi a trovare i giocatori fra le linee, non siamo riusciti a uscire e loro hanno continuato sicuri della loro forza".

Sull'ultima gara europea di Insigne

"Sono in molti che apprezzano quello che ha fatto in questi anni, fino alla fine abbiamo bisogno di lui".

Sull'errore clamoroso in occasione dello 0-1

"C'è stato questo malinteso e poi loro hanno preso subito il sopravvento numerico: non siamo stati bravi a fare fallo e l'hanno portata fino in fondo. Si doveva fare fallo, non ci siamo riusciti. Bisogna imparare anche questo, quando ci sono quelle squadre che si vedono in difficoltà sulla pressione fanno il fallo tattico e rimettono a posto le cose. Noi non ce l'abbiamo fatta e dopo l'errore non abbiamo sopperito con furbizia e mestiere".

