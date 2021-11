Calcio

Spalletti: "Sono le difficoltà che rendono le persone straordinarie! Chi resta sopperirà ad assenze"

EUROPA LEAGUE - Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca, in cui il Napoli è proverà a chiudere il discorso passaggio del turno, parla degli infortuni che costringeranno Spalletti a rinunciare per 3 mesi a Osimhen e per alcune settimane fra gli altri ad Anguissa oltre a tutti gli altri assenti (Politano e Demme per Covid): "Aspettavo questo momento...".

00:01:23, 24 minuti fa