Dopo l’esclusione dello Spartak Mosca, il Lipsia è in attesa di capire quale sarà il suo destino. La UEFA potrebbe decidere di far approdare il club tedesco direttamente ai quarti di finale di Europa League, ma ci sarebbe anche un caso molto poco probabile, secondo cui la classifica del girone andrebbe stravolta con il Leicester che sarebbe ripescato da seconda ed il Napoli passerebbe da primo. La possibilità di questa ipotesi è remota, proprio perché si andrebbe a riscrivere tutto il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League. La UEFA potrebbe decidere di far approdare il club tedesco direttamente ai quarti di finale di Europa League, ma ci sarebbe anche, secondo cui la classifica del girone andrebbe stravoltaLa possibilità di questa ipotesi è remota, proprio perché si andrebbe a riscrivere tutto il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il sorteggio di Nyon ha decretato che lo Spartak avrebbe dovuto affrontare il Lipsia negli ottavi di finale, con la gara d'andata che avrebbe dovuta esserci in Germania e poi in Russia la settimana successiva. Invece nulla di tutto ciò, perché sia la UEFA che la FIFA hanno deciso di sospendere tutti i club e le nazionali russe da tutte le competizioni in seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA di domenica scorsa.

Ripescaggio probabile?

La prima soluzione, quella del ripescaggio, appare la più praticabile, sia per ragioni di certezza giuridico-sportiva (i risultati del girone sono già stati regolarmente omologati, compreso quello del Napoli - che peraltro ha già giocato - immediatamente dietro ai russi in classifica) sia per questioni pratiche (non è semplice riformulare un calendario con una scadenza così ravvicinata).

