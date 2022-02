Xavi che presenta "Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l'anno prossimo. Lo faremo finendo nei primi quattro posti nella Liga o vincendo l'Europa League. È esasperante non essere in Champions, ma l'Europa League è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da Champions, perché anche il Napoli è di quel livello, non siamo stati fortunati". Tempo di conferenza stampa per misterche presenta Barcellona-Napoli , gara l'andata dei playoff di Europa League in programma giovedì al Camp Nou. Il tecnico blaugrana non manca di sottolineare la propria amarezza per il mancato approdo agli ottavi di finale di Champions League, traguardo sfumato a dicembre dopo l'eliminazione nella fase a gironi:

Ad

Sul Napoli

Europa League Napoli, ansia Osimhen: botta e niente allenamento, Barça a rischio 6 ORE FA

"Sono una squadra in lotta per lo scudetto e hanno il ritorno in casa. È un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Considero questo turno molto equilibrato. Il Napoli è molto compatto, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno centrali difensivi forti, terzini che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne.È una squadra da Champions".

Le assenze del Napoli

"Sarebbe una perdita importante quella di Osimhen, ma hanno tante varianti. Hanno però assenze importanti, come Lozano che è uno che può fare la differenza, e Lobotka. Fabian Ruiz? È un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto".

Xavi: "Napoli avversario da Champions League"

Calciomercato Romagnoli alla Lazio? Sarri lo chiama: anche Ospina sulla lista IERI A 17:55