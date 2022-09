Roma riparte quest'anno dall'Europa League inserita nel Gruppo C insieme a Betis Siviglia, HJK Helsinki e Ludogorets. E proprio in trasferta a Razgrad contro i campioni di Bulgaria inizia il cammino della squadra di Josè Mourinho, pesantemente Tammy Abraham dopo il trauma contusivo alla spalla rimediato nella partita alla Dacia Arena. Chance dunque dal primo minuto per il gallo Belotti. Dopo la vittoria della Conference League nella passata stagione, lariparte quest'annoinserita nelinsieme a. E proprio in trasferta a Razgrad contro i campioni di Bulgaria inizia il cammino della squadra di, pesantemente sconfitta per 4-0 dall'Udinese nell'ultima partita di campionato. Il tecnico portoghese rischia di non poter contare sudopo il trauma contusivo alla spalla rimediato nella partita alla Dacia Arena. Chance dunque dal primo minuto per

La stagione europea del Ludogorets è iniziata molto presto, addirittura il 5 luglio con il primo turno preliminare di Champions League contro i montenegrini del Sutjeska Niskic. Dopo essere stati eliminati dalla Dinamo Zagabria nel terzo turno preliminare di Champions League, i campioni di Bulgaria sono approdati in Europa League eliminando i lituani dello Zalgiris Vilnius ma solo grazie ad un tempo supplementare nella complicata sfida di ritorno

PROBABILI FORMAZIONI

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Terziev, Piotrowski, Thiago, Gropper; Witry, Verdon; Tekpetey, Rick, Yordanov; Delev. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti.All. Mourinho.

Andrea Belotti, prepartita di Roma-Monza Credit Foto Getty Images

LUDOGORETS-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE-STREAMING

Ludogorets-Roma, giovedì 8 settembre ore 18:45, sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOWTV. Sul sito e sulla app di Eurosport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

LUDOGORETS-ROMA, I PRECEDENTI

È la prima volta che Roma e Ludogorets si affrontano a livello di competizioni europee. I campioni di Bulgaria, giunti all'11° titolo nazionale consecutivo, hanno affrontato le squadre italiane in 6 occasioni. L'unica vittoria risale alla stagione 2013/14 nei sedicesimi di Europa League contro la Lazio, scontitta 1-0 all'Olimpico. Contro la squadra biancoceleste, il Ludogorets ha anche ottenuto l'unico pareggio (0-0) negli incroci con le italiane. Due sconfitte invece contro il Milan nel 2017/18 e l'Inter nel 2019/20. Il Ludogorets intende interrompere una striscia di 18 partite consecutive senza vittoria nella fase a gironi di Europa League ma di fronte si troverà Josè Mourinho che, invece, non ha mai perso contro le squadre bulgare: 7 vittorie in altrettante partite, comprese due vittorie proprio con il Ludogorets nel 2020/21 quando sedeva sulla panchina del Tottenham.

