Europa League, HJK-Roma - Mourinho: "Helsinki 212° nel ranking? Non mi interessa niente del ranking"

EUROPA LEAGUE - Mourinho ai colleghi in inglese parla del campo sintetico là, dove a suo dire, si pratica uno sport diverso dal calcio. Poi non vuole soffermarsi sui singoli e sul fatto che gli attaccanti segnino poco. È la Roma come squadra a dover segnare di più. Poi sulla disparità di ranking tra le due squadre chiude così...

00:01:17, 2 ore fa