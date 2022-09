Sguardo duro e concentrato. Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Ludogorets, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato di cosa si aspetta dalla gara di domani: "Dobbiamo essere pronti a tutto, questa squadra è esperta in Europa. Il gruppo è equilibrato. Non siamo qui in gita, non risparmieremo nessuno. Non è una gara da dentro o fuori, è la fase a gironi, ma partire bene è fondamentale. Vogliamo restare in Europa League e non retrocedere in Conference. Vogliamo vincere".

“Ludogorets? Difficile prevederlo, è una squadra esperta, con diversi giocatori stranieri. Ci aspettiamo delle difficoltà, ma non siamo qui in gita, non voglio risparmiare nessuno. Vogliamo restare in Europa League, quando si inizia bene si può controllare meglio il girone. Cercheremo di qualificarci ai primi due posti. Come giocherà l’avversario dipenderà da noi, cercheremo di imporre il nostro gioco”.

Come sta la squadra?

“Perchè mi fai questa domanda? No, non ne voglio parlare… Siamo qui per giocare a calcio, chi non lo fa è perchè non è in grado di farlo in questo momento e ha qualche problema”.

L'Europa

“Meritiamo di stare qui, sia per la vittoria dlela Conference sia per il piazzamento in campionato. Non ci mettiamo obiettivi, il primo è qualificarci. Ma prima c’è una partita che si gioca separata, che è quella di domani. Rispettiamo il Ludogorets, ma siamo qui per vincere”.

