Juventus riparte dagli spareggi di Europa League e lo farà sfidando il Nantes. Champions League 1995/1996, poi vinta dagli uomini di Marcello Lippi, i bretoni furono sconfitti in semifinale. Un ostacolo non certo insormontabile viste le insidie che presentava il sorteggio di Nyon, anche se abbassare la guardia e sottovalutare qualsiasi avversario non è mai una buona idea nelle competizioni europee. Dopo essere retrocessa dalla Champions League, lariparte dagli spareggi die lo farà sfidando il L'urna ha eletto i francesi come prossimi avversari dei bianconeri , che con questa squadra hanno dolci ricordi: nella, poi vinta dagli uomini di Marcello Lippi, i bretoni furono sconfitti in semifinale. Un ostacolo non certo insormontabile viste le insidie che presentava il sorteggio di Nyon, anche se abbassare la guardia e sottovalutare qualsiasi avversario non è mai una buona idea nelle competizioni europee.

Ad

Europa League Juventus, ecco chi è il Nantes: la scheda dei francesi 30 MINUTI FA

Quando si gioca Juventus-Nantes

La doppia sfida tra Juventus e Nantes è in programma il 16 e il 23 febbraio 2023. L'andata si giocherà a Torino e il ritorno in Francia. Il regolamento prevede che il ritorno si disputi in casa della squadra arrivata seconda nei gironi di Europa League. Il 24 febbraio si terranno poi i sorteggi per gli ottavi di finale, dove torneranno in scena le vincitrici dei gironi di Europa League. La finale è prevista per il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

I precedenti

La Juventus e il Nantes, come detto, si sono già affrontate una volta in Europa. Nelle semifinali di Champions 1995/96, i bianconeri vinsero per 2-0 in casa con reti di Vialli e Jugovic e persero per 3-2 in Francia (dove segnarono ancora Vialli e Paulo Sousa). In finale, la squadra di Lippi batterà poi l'Ajax ai rigori.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Pogba, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Nantes(4-2-3-1): Lafont; Appiah, Castellotto, Pallois, Merlin; Andrei Girotto, Chirivella; Blas, Moussa Sissoko, Moses Simon; Mostafa Mohamed.

Dove vedere Juventus-Nantes in tv

La copertura tv di Juventus-Nantes sarà fornita da Sky e Dazn, con la possibilità che la partita venga trasmessa in chiaro su TV8. In streaming, si potrà seguire su su NOW e Sky GO.

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Serie A Le 5 verità di Juventus-Inter: sprazzi di spirito Juve, Inzaghi deludente con le big 5 ORE FA