Europa League

La batte il Midtjylland in rimonta all'Olimpico col punteggio di 2-1 e si avvicina alla qualificazione al turno successivo di. La squadra biancoceleste rimonta lo svantaggio iniziale firmato da Isaksen grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro, portandosi in testa al Gruppo F con gli stessi punti dello Sturm Graz. Ma in un gruppo che si è dimostrato estremamente equilibrato, tutto può ancora succedere.