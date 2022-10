Lazio-Sturm Graz, match valido per la quarta giornata del gruppo F di Europa League, Maurizio Sarri. , match valido per la quarta giornata del gruppo F di Europa League, è terminata sul 2-2 grazie alle reti di Immobile, Pedro e alla doppietta di Boving . Biancocelesti in dieci per buona parte del match a causa del rosso a Lazzari. La squadra di Sarri resta appaiata alle altre tre squadre del girone, tutte a quota cinque. Sentiamo il commento a caldo di

"L'espulsione fa parte di un contesto di una partita resa nervosa dall'arbitro, un direttore di gara non all'altezza. Abbiamo pagato l'inferiorità alla lunga, ma ciò non toglie la buona prestazione. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio senza soffrire neanche tanto, peccato per il risultato. La prestazione di stasera è un buon punto di partenza per quello che vogliamo vedere. La squadra ha un'anima, lottano tutti per gli stessi obiettivi e hanno le idee chiare, la prestazione di oggi è un bel segnale. Vogliamo fare il risultato a tutti i costi, c'è determinazione nell'imporsi in ogni gara. Il secondo anno è sempre positivo, si parte in avanti sia a livello tattico che mentale. In Italia si ha un concetto dell'allenatore particolare: che arriva e che dopo una settimana col joystick fa giocare la squadra come vuole. Klopp in un'intervista disse che un allenatore per i primi due anni non può essere giudicato, solo in Inghilterra può parlare così dove restano 7-8 anni. Io non mi preoccupo perché i numeri della Lazio sono i migliori in Serie A. Il calendario è pesantissimo, già prima era complicato adesso è infattibile. Immobile? Ciro è un ragazzo umile e semplice, ha numeri impressionanti in campo ma anche fuori fa la differenza, fa piacere averlo in gruppo. I numeri sono grandiosi".

