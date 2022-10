Calcio

Europa League, Lazio - Sarri: "Saremo grandi quando giochermo come a Bergamo contro una retrocessa"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del momento felice della sua squadra alla vigilia della sfida contro il Midtjylland: "Per me la partita di Bergamo è finta, saremo grandi quando giocheremo così anche in uno stadio vuoto e contro una squadra che gioca per retrocedere. Allora avremo la vera mentalità".

00:01:38, 26/10/2022 alle 15:05