Niente vittoria e niente primo posto solitario del raggruppamento. È un 2-2, quello che la Lazio racimola contro lo Sturm Graz, che ha un sapore particolarmente amaro. Perché i biancocelesti si complicano la vita da soli, rimanendo in 10 uomini poco prima dell'intervallo per l'espulsione di Lazzari (reazione su Prass, l'ex spallino era già ammonito) e dovendo giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica. Non basta un grande Pedro, che alimenta l'azione del vantaggio su rigore di Immobile e poi segna il momentaneo 2-1: gli austriaci pescano dal mazzo il jolly Boving, inizialmente in panchina, in campo all'intervallo e autore della doppietta che fissa definitivamente il punteggio sulla parità. La classifica del gruppo F di Europa League, così, è un vero guazzabuglio: tutte le squadre hanno 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. E tutte hanno le stesse chances di passare, come prima o come seconda. Un equilibrio totale che sarà spezzato solo negli ultimi 180 minuti.

Tabellino

Lazio-Sturm Graz 2-2 (primo tempo 1-0)

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto (58' Felipe Anderson), Cataldi (58' Vecino), Basic (58' Milinkovic-Savic); Pedro, Immobile (79' Cancellieri), Zaccagni (46' Marusic). All. Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer (80' Jantscher), Stankovic (80' Ljubic), Prass; Kiteishvili (58' Horvat); Emegha (46' Boving), Ajeti (80' Sarkaria). All. Ilzer

Arbitro: Sascha Stegemann (Germania)

Gol: 44' rig. Immobile (L), 56' Boving (S), 71' Pedro (L), 83' Boving (S)

Ammoniti: Ingolitsch, Kiteishvili, Lazzari, Stankovic, Immobile, Prass, Wuthrich, Milinkovic-Savic

Espulsi: Lazzari al 46'

La cronaca in 9 momenti chiave

29' – Pedro scodella in area per Immobile, che gira di prima chiamando al miracolo Siebenhandl. E poi Basic da due passi, tradito da un rimpallo, alza troppo la mira.

35' – Pedro riprende una respinta della difesa austriaca su un tiro ravvicinato di Immobile e da pochi passi scaglia un sinistro che si infrange sulla traversa.

36' – Hysaj vola verso Siebenhandl e lo batte col sinistro, ma la rete viene annullata: fuorigioco con ogni probabilità sia suo che di Immobile, che lo ha servito.

44' – GOL DELLA LAZIO. Zaccagni viene agganciato in area da Affengruber e l'arbitro indica il dischetto: Immobile spiazza il portiere e segna l'1-0.

Ciro Immobile esulta dopo il gol allo Strum Graz Credit Foto Getty Images

45' – Secondo giallo ed espulsione per Lazzari, che ha reagito nei confronti di Prass dopo un contatto di gioco. Lazio in 10 uomini.

56' – GOL DELLO STURM GRAZ. Prass recupera e verticalizza per il neo entrato Boving, che dal limite dell'area incrocia imparabilmente col destro. 1-1.

61' – Horvat batte a colpo sicuro dall'altezza del dischetto, ma è ottimo il riflesso di Provedel, che respinge.

71' – GOL DELLA LAZIO. Uno-due in area tra Pedro e Felipe Anderson, destro non irresistibile dello spagnolo che Siebenhandl buca clamorosamente e palla che rotola in rete. 2-1.

83' – GOL DELLO STURM GRAZ. Sinistro fulminante da fuori del solito Boving e Provedel sorpreso, con la palla che entra nell'angolo basso. Lazio gelata. 2-2.

Il migliore

PEDRO. Ha la vitalità di un ragazzino e i movimenti del campione. Tutte le iniziative della Lazio, in pratica, passano da lui. Colpisce una traversa, alimenta l'azione del rigore, poi realizza la rete del 2-1. Seratona.

Il peggiore

Manuel LAZZARI. Prendere due ammonizioni senza aver commesso fallo è un piccolo record. Nel secondo caso Prass accentua, ma lui è troppo, troppo ingenuo.

Le pagelle

