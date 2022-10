Lazio-Sturm Graz, match valido per la quarta giornata del girone F di Europa League, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Immobile, Boving, Pedro e ancora Boving. Espulso Lazzari poco prima dell'intervallo. La gara è stata arbitrata dal tedesco Sascha Stegemann. Con questo risultato biancocelesti e austriaci salgono a quota 5, proprio come il Feyenoord e il Midtjylland.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Europa League Lazio tradita da Lazzari e fermata dallo Sturm Graz: 2-2 3 ORE FA

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6 - Imparabile il primo tiro vincente di Boving, mentre il secondo va a infilarsi sul palo del portiere. Ma l'ex spezzino aveva già risposto alla grande a Horvat.

Manuel LAZZARI 4,5 - Prendere due ammonizioni senza aver commesso fallo è un piccolo record. Nel secondo caso Prass accentua, ma lui è troppo, troppo ingenuo.

Mario GILA 5,5 - Se la cava bene per tutto il primo tempo, ma il suo ruzzolone consente a Boving di andare a segnare il gol dell'1-1.

PATRIC 6 - Gioca di pura grinta, strappando gli applausi dell'Olimpico. Certo, quando lo Sturm Graz attacca nella ripresa balla parecchio anche lui.

Elseid HYSAJ 6 - Prestazione più che onesta, tra chiusure, un gol annullato e qualche sortita offensiva.

Luis ALBERTO 5,5 - Piuttosto opaco. Serve Zaccagni nell'azione del rigore, ma in generale non accende la luce e Sarri lo toglie dopo nemmeno un quarto d'ora del secondo tempo (dal 58' Felipe ANDERSON 6,5 - Entra bene in partita, servendo di tacco a Pedro la palla del secondo vantaggio)

Danilo CATALDI 5,5 - La palla persa che origina il gol del pareggio di Boving è una macchia non indifferente. Fin lì non aveva demeritato (dal 58' Matias VECINO 6 - Porta maggior consistenza fisica al centrocampo)

Toma BASIC 5,5 - Sembra gli manchi sempre un centesimo per fare un euro. Prova a inserirsi, ha una buona occasione da fuori, ma potrebbe fare di più (dal 58' Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Ottimo ingresso in campo. Stavolta non segna e non offre assist vincenti, ma quando la palla passa da lui nasce sempre qualcosa di buono)

PEDRO 7,5 - Ha la vitalità di un ragazzino e i movimenti del campione. Tutte le iniziative della Lazio, in pratica, passano da lui. Colpisce una traversa, alimenta l'azione del rigore, poi realizza la rete del 2-1. Seratona.

Ciro IMMOBILE 6,5 - Firma dal dischetto il gol che gli consente di diventare il miglior marcatore europeo della Lazio. Poi si batte in condizioni complicate (dal 79' Matteo CANCELLIERI s.v.)

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Guizzante e frizzante, come al solito. Si guadagna il rigore del vantaggio, poi Sarri lo toglie per riequilibrare la squadra (dal 46' Adam MARUSIC 6 - Deve limitarsi a difendere: lo fa come può)

All. Maurizio SARRI 6 - Deve rifare tutto daccapo dopo il rosso a Lazzari e forse rischia troppo inserendo Felipe Anderson. Alla fine il pari, tutto sommato, gli può andar bene.

Ciro Immobile contro lo Sturm Graz Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Sturm Graz

Siebenhandl 5; Ingolitsch 5,5, Affengruber 5,5, Wüthrich 6, Dante 6,5; Hierländer 6,5 (80' Jantscher s.v.), Stankovic 6,5 (80' Ljubic s.v.), Prass 6,5; Kiteishvili 5,5 (58' Horvat 6,5); Emegha 5 (46' Boving 7,5), Ajeti 5 (80' Sarkaria s.v.). All. Ilzer 6

Romagnoli: "Pioli? Il gioco di Sarri è più adatto a me"

Europa League Sarri: "Turnover? Questa parola mi sta sul ca**o" IERI ALLE 13:40