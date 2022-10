La Lazio viaggia spedita in campionato e vanta 3 successi consecutivi per 4-0, l'ultimo in casa della Fiorentina . Più sofferto il cammino in Europa League, ma la situazione nel girone è di equilibrio totale. Le 4 squadre si trovano appaiate a quota 4 punti dopo 3 giornate. All'Olimpico i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz, giovedì alle ore 21:00. Il pareggio a reti bianche della gara d'andata è arrivato in una serata poco brillante per la squadra di Sarri. Marusic è rientrato in gruppo, ma non è sicuro il suo impiego da titolare. Cataldi dovrebbe essere schierato nell'undici al posto di Marcos Antonio. Milinkovic Savic potrebbe partire dall'inizio, insieme a uno tra Vecino e Luis Alberto. Gila va verso la riconferma.

Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic, Anderson, Immobile, Pedro

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Oroz, Wuthrich, Borkovic, Schnegg; Hierlander, G. Stankovic, Kiteishvili; Horvat; Al. Ajeti, Boving

Lazio-Sturm Graz: dove vederla in tv e live streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Lazio e Sturm Graz in programma giovedì 13 ottobre alle ore 21:00 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Lazio-Sturm Graz: le statistiche

La Lazio conta 2 vittorie e 2 sconfitte casalinghe contro avversarie austriache, precedente negativo contro lo Sturm Graz che si impose nella Coppa Uefa 2002-2003. Questa è l'unica vittoria in Italia del club, sconfitto nell'ultima trasferta dalla Juventus nel 2010.

La Lazio non perde da 6 partite in casa nei match di Europa League. Lo Sturm Graz potrebbe allungare a 4 match la striscia di sconfitte esterne nella competizione per la prima volta dal 1999.

Sarri: "Attacco agli arbitri? Lo rifarei, avrà lavoro il mio avvocato"

