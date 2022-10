Reduce da 3 vittorie consecutive per 4-0 in campionato, la Lazio si proietta all'Europa League con il dovere di fare punti. Contro lo Sturm Graz servirà un atteggiamento diverso rispetto alla gara d'andata terminata 0-0. Ecco le parole di Sarri in conferenza stampa.

Sull'avversario: "Ha dei numeri fisici impressionanti, è l’unica squadra che dal punto di vista delle statistiche atletiche ha fatto meglio di noi. Si sta lottando punto su punto il campionato sul Salisburgo, che viene considerata forte. Non guardiamo al nome, ma alla sostanza".

Sulla vittoria di Firenze: "Secondo me a Firenze abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico ma non bene dal punto di vista tattico, siamo stati troppo bassi e abbiamo concesso troppo".

Secca la risposta sul possibile turnover: "Mi sta sul cazz* questa parola. In Inghilterra giocano ogni 3 giorni, anche se hanno una predisposizione innata rispetto a noi. Oggi tiriamo le somme, ma neanche oggi, perché l’unico momento di preparazione della partita sarà domani mattina. E questa cosa non mi piace, ma siamo costretti a questo per fare un mondiale in Qatar in inverno e ci adattiamo”.

Infine un commento sulle voci di mercato attorno a Milinkovic Savic: "A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ha messo Milinkovic in prima pagina parlando di mercato. Negli ultimi giorni Ganna ha stabilito un record incredibile, ma per avere notizie sono dovuto andare su siti specializzati, pensate quanto è distorta la visione della stampa in Italia. Milinkovic ha dei margini di crescita, basta vedere il numero di palle perse a fine partita”.

