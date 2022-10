Real Betis-Roma, match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Europa League, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Canales e Belotti. La gara è stata arbitrata dal greco Sidiropoulos. Con questo risultato i giallorossi tengono in piedi le proprie chance di passaggio del turno, mentre gli andalusi accedono di fatto già alla fase successiva..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Real Betis

CLAUDIO BRAVO 6 - Protagonista assoluto all'andata, si gode invece oggi un turno di riposo quasi assoluto.

RUIBAL 6,5 - Soffre a tratti Spinazzola, ma nel complesso gioca una gara solida rendendosi spesso anche perno in fase di costruzione.

PEZZELLA 6,5 - Gestisce alla grande sia Abraham che Belotti, con esperienza e lucidità.

LUIZ FELIPE 6,5 - Come sopra. Non si scompone mai, nonostante la stazza inferiore rispetto ai centravanti avversari.

MIRANDA 5,5 - Zalewski non è nella sua miglior serata, ma da quella parte sfonda comunque a cuor leggero. Solo un arbitro troppo accondiscendente gli permette di finire la gara senza essere espulso

Dall'85' ALEX MORENO s.v. - Non giudicabile.

AKOUKOU 5 - Sta in questa squadra come il parmigiano sul tonno: si sbatte tanto, ma è fuori contesto.

GUARDADO 6 - Garra e malizia servono tanto in gare così equilibrate e lui ne porta in dote in grande quantità.

Dall'81' GUIDO RODRIGUEZ s.v. - Non giudicabile

RODRI 6,5 - Tanti inserimenti, senza mai dare punti di riferimento. Svaria molto su tutto il fronte offensivo, creando non poche difficoltà.

CANALES 7 - Rebus irrisolto e irrisolvibile per la difesa della Roma. Tra le linee danza indisturbato e quando arriva al limite è sempre pericoloso: bravo (e fortunato) sul gol che stappa la partita.

Dall'81' CARVALHO s.v. - Non giudicabile.

JOAQUIN 6 - Sornione, non nella sua miglior serata. Ne approfitta comunque per regalare sporadicamente qualche dimostrazione della sua elevata qualità tecnica.

Dal 69' LUIZ HENRIQUE 5,5 - L'aveva decisa all'andata, stavolta non impatta sul match.

WILLIAM JOSE' 5 - Invisibile all'andata, invisibile al ritorno. Con lui in campo di fatto il Betis lavora senza centravanti.

Dal 69' BORJA IGLESIAS 6 - In pochi minuti si ritaglia una chance interessante e lavora tanti palloni: altra pasta rispetto al suo pari ruolo.

All. PELLEGRINI 6,5 - Il suo Betis si qualifica con merito, grazie ad una spiccata identità tecnica: gli andalusi saranno tra le mine vaganti della competizione, statene certi.

Andrea Belotti a segno contro il Betis Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Non può nulla sulla deviazione di Ibanez che di fatto apre la porta a Canales. Attento su tutte le altre situazioni.

MANCINI 6 - Sverniciato da Joaquin in un paio di circostanze, tiene comunque botta senza mollare e senza commettere particolari sbavature.

SMALLING 6,5 - Gli serviranno tasche ancora più grandi, visto quanti attaccanti deve farci stare dentro: stasera a sparire nella sua ineluttabile marcatura è Willian Josè.

IBANEZ 6 - Non è messo benissimo sul gol di Canales, sul quale poi è sfortunato protagonista della deviazione decisiva. Per il resto solita gara con pochi errori, in linea con la crescita di questa stagione.

ZALEWSKI 6 - Brutto primo tempo, gran bella ripresa. tra i pochi a salire di tono a livello di condizione fisica man mano che la partita prosegue.

CRISTANTE 5,5 - Da rivedere dal punto di vista tecnico: sbaglia tanti appoggi e apre spesso praterie per le ripartenze avversarie.

MATIC 5,5 - Soffre il tam-tam andaluso nella sua zona di competenza. Gioca tanti palloni, ma ne tratta pochi nel modo giusto.

Dal 46' CAMARA 7 - Ingresso folgorante per energia e dinamismo. L'assist per Belotti nasce dal suo approccio estremamente generoso alla gara.

SPINAZZOLA 5 - Un paio di bei cross non cancellano l'ennesima partita sottotono, costellata peraltro di errori tecnici. In uno contro uno non passa spesso e, soprattutto, ha sulla coscienza il gol di Canales, che nasce da un suo passaggio maldestro.

Dal 71' VINA 6 - Non sbaglia nulla, è già una notizia. Gioca con tenera timidezza.

PELLEGRINI 5,5 - Parte molto bene, svariando sulla trequarti e giocando tanti palloni tra le linee. A lungo andare però si spegne, senza più riuscire ad imporre la sua qualità.

Dall'87' EL SHAARAWY s.v. - Non giudicabile.

BELOTTI 6,5 - Gol importantissimo per lui nell'ennesima serata difficile, nella quale comunque aveva fatto meglio di Abraham. Ci mette voglia e spirito di sacrificio in copertura, ma davanti si vede ancora con troppa poca continuità: questa rete, però, può forse far iniziare una nuova fase della sua stagione.

Dal 76' BOVE 6 - Nessun problema a gestire un finale in cui nessuno voleva perdere, ma neanche vincere.

ABRAHAM 5 - E' un giocatore in evidente crisi. Non tiene su un pallone e, nelle rare circostanze in cui si fa vedere a ridosso dell'area, non fa mai la scelta giusta.

All. MOURINHO 6 - La sua Roma è ben lontana dall'essere una squadra top, ma reagisce agli stimoli con una prestazione seria nonostante i problemi tattici e di infortuni. Manca produttività min zona gol: un problema che va risolto alla svelta.

