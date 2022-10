Roma-Betis Siviglia, match valido per la terza giornata del gruppo C di Europa League, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Dybala, Rodriguez e Luiz Henrique. La gara è stata arbitrata dallo sloveno Matej Jug. Con questo risultato.gli spagnoli ipotecano il primo posto del girone; i giallorossi restano invece inchiodati a quota 3, alle spalle del Ludogorets secondo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Rodriguez e Luiz Henrique lo fulminano con due gol molto belli, su cui non può nulla. Attento su tutte le altre conclusioni avversarie.

MANCINI 6 - Non si fa quasi mai sorprendere, anche quando il Betis isola contro di lui alcuni dei suoi giocatori più tecnici.

SMALLING 6 - Solita prova solida, senza sbavature e con buona lettura di anticipi e diagonali. Bravo a guidare la linea anche quando la squadra si schiaccia troppo.

IBANEZ 6,5 - Da mina vagante a difensore granitico, con in più nuove sorprendenti doti nella conduzione del pallone in progressione. La sua crescita nell'ultimo anno è stata esponenziale.

CELIK s.v. - Sfortunatissimo il turco, che lascia subito il campo per una torsione al ginocchio dopo un contrasto col compagno di squadra Mancini: l'augurio è che il problema non sia grave.

Dal 5' SPINAZZOLA 4,5 - Sbaglia diverse scelte nei momenti topici, ma la vera macchia su una partita comunque negativa è la dormita colossale sulla zuccata di Luiz Henrique: un errore pesantissimo, che può compromettere il cammino europeo giallorosso.

CRISTANTE 5,5 - Niente di eclatante, come sempre. Poche sciocchezze e approccio operaio, con qualche difficoltà di troppo sul palleggio del Betis. A mancare davvero, però, è il cambio di passo.

Dall'80 CAMARA s.v - Non giudicabile.

MATIC 6 - Un po' timido sulla sassata di Rodriguez. Buon lavoro quando è chiamato a provare a mettere ordine.

ZALEWSKI 6,5 - Difensivamente va ancora inquadrato, ma in proiezione offensiva è un pericolo costante: tanta corsa, tanti cross a rifornire gli attaccanti. moto perpetuo.

ZANIOLO 4,5 - La traversa nel finale di primo tempo grida vendetta. Troppo nervoso, si incaponisce spesso e volentieri perdendo lucidità. L'espulsione è molto pesante e denota una maturità che ancora non c'è: un danno a lui e, soprattutto, alla squadra.

DYBALA 6,5 - Fa il Pellegrini giocando come raccordo tra centrocampo e attacco. Freddissimo sul rigore, saltuariamente incantevole nella sua espressione tecnica.

Dall'80' EL SHAARAWY s.v - Non giudicabile.

ABRAHAM 5 - Il suo inizio di stagione è preoccupante e riflesso in parte in una partita in cui, oltre a non ritagliarsi occasioni, esce sconfitto anche nei duelli individuali: a questa Roma serve il vero Tammy, che da troppo ormai non si fa vedere.

Dal 72' BELOTTI 5,5 - Generoso, ma ancora troppo indietro di condizione: non crea pericoli e fatica ad imporsi sugli avversari.

All. MOURINHO 5,5 - Il Betis ha più qualità nella gestione del pallone, lui risponde con la solita Roma fisica e verticale. Se i suoi non segnano mai non può certo essere colpa sua. Non convince la gestione dei cambi, un po' tardivi.

Le pagelle del Betis Siviglia

BRAVO 7,5 - Due miracoli su Dybala e Cristante che tengono a galla i suoi. Prestazione maiuscola dell'esperto cileno, semplicemente decisivo.

RUIBAL 6 - Ingenuo sul tocco di mano che regala il rigore alla Roma. Bravo a non soffrire eccessivamente Spinazzola.

LUIZ FELIPE 6,5 - Molto bene su Abraham e Zaniolo, che a turno provano a scomporlo senza successo.

PEZZELLA 6 - Stravince il duello con Abraham, ma rischia troppe volte con falli insensatamente duri: inspiegabile che abbia finito la gara solo con un giallo.

MIRANDA 5,5 - Zalewski lo suona come un tamburo, puntandolo spesso e volentieri. Tiene botta come può, ma non sempre sa opporsi in maniera efficace.

Dal 75' ALEX MORENO 6,5 - Suo il cross per la zuccata vincente di Luiz Henrique.

RODRIGUEZ 7 - Molto bello il gol, convincente sotto tutti i punti di vista la sua prestazione: centrocampista tecnico e dinamico, di grande presenza.

GUARDADO 6 - Sopperisce con la malizia ai limiti che i suoi 36 anni gli impongono.

Dal 75' WILLIAM CARVALHO 6 - Al suo ritmo, ma sempre con cognizione di causa: gioca un calcio tutto suo e va bene così.

JOAQUIN 6 - Sorprendente vederlo così competitivo a 41 anni suonati. Gioca con generosità, compensando col sacrificio una prova poco ispirata in attacco.

Dal 60' RODRI 6,5 - Fondamentale per mettere in difficoltà Zalewski, che dal suo ingresso in campo spinge con meno frequenza.

CANALES 6,5 - Ha in mano le chiavi del centrocampo e dimostra di sapere sempre cosa fare: ottima la prestazione dell'ex Real Madrid.

FEKIR 6,5 - Venti minuti abbondanti di grande qualità impreziositi dal palo colpito ad inizio match, poi lo sfortunato problema muscolare che lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo.

Dal 22' LUIZ HENRIQUE 7,5 - Protagonista che non ti aspetti. Pericolo costante sin dal suo ingresso in campo, spietato nel finale con un colpo di testa tutt'altro che banale: è lui l'uomo copertina della serata.

WILLIAM JOSE' 5 - Unica nota stonata di serata: non si rende pericoloso e non aiuta i compagni a respirare.

Dal 75' BORJA IGLESIAS 5,5 - Nulla da segnalare se non qualche duello, dal quale comunque non esce vincitore.

All. PELLEGRINI 7 - Gran bella squadra questo Betis: qualità, tecnica e rosa ricca di soluziuoni. Il quarto posto in Liga non è casuale, il dominio in questo girone neppure: arriverà primo con merito. Stasera lo assiste anche la fortuna, da sempre virtù dei più bravi.

