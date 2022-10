Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, é terminato 0-0. Gara nel complesso deludente quella dei biancocelesti, un punto che non soddisfa del tutto. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Ivan PROVEDEL 6,5 - Bravo due volte nel primo tempo su Boving e Ajeti. Sicuro su Boving anche nel secondo tempo. Meno bene quando deve impostare con i piedi come gli chiede Sarri.

Elseid HYSAJ 6 - Falloso da subito, non trova ritmo dal suo lato nel primo tempo. Spesso intento a rincorrere e a coprire, più che a proporsi. Migliora molto nella ripresa. Due idee interessanti per Immobile (gol annullato) e Cancellieri.

Mario GILA 6 - Boving si muove molto ed è un cliente tosto. Lui ci mette un po' a prendere le misure, ma poi regge bene. (Dal 75' PATRIC 5,5 - Entra e si perde due volte Fuseini. Una gli costa il giallo)

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Non commette errori e tenta di tenere alta la linea. Lucido e preciso, sta bene fisicamente.

Adam MARUSIC 5,5 - Malino nel primo tempo, quando fatica ad accompagnare l'azione. Si limita alla copertura, viene cambiato all'intervallo. (Dal 46' LAZZARI 5,5 - Secondo tempo in chiaroscuro. Non salta mai l'uomo)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - Serata difficile. Stankovic gli toglie respiro e lui non si accende mai. (Dal 63' VECINO 6 - Ci mette grinta e personalitá, non basta per creare occasioni)

Danilo CATALDI 5,5 - Regia basica, a volte troppo scolastica. Ammonito nel primo tempo e quindi iin gestione.

LUIS ALBERTO 5,5 - Quando tocca la palla, succede sempre qualcosa. Il problema é che si estranea troppo spesso dal gioco.

FELIPE ANDERSON 5,5 - A destra, senza mai un guizzo. Gioca al risparmio e si vede. (Dal 46' ZACCAGNI 6 - Voglia, tiri, dribbling. Uno con l'approccio giusto)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Una palla buona nella prima frazione, ma non sfruttata. Un gol annullato, un tiro da posizione defilata. Il resto è lavoro spalle alla porta e tanta fatica.

PEDRO 6 - Un paio di accelerazioni interessanti. Una per tempo. Diciamo che è quello che combina di più tra gli attaccanti della Lazio. (Dal 72' CANCELLIERI 6 - Non entra male, ma gli manca la cattiveria giusta)

ALL.: Maurizio SARRI 5,5 - Lazio deludente nel complesso. Poco pericolosa, poco volitiva, molto imprecisa.

SIEBENHANDL 6; GAZIBEGOVIC 4,5, AFFENGRUBER 6, WUTHRICH 6,5, DANTE 6,5; HIERLANDER 6 (DAL 76' LJUBIC 6), STANKOVIC 6,5, PRASS 6,5 (DAL 84' INGOLITSCH SV), HORVAT 6 (DAL 70' KITEISHVILI 5,5); AJETI 5,5 (DAL 76' SARKARIA 5,5), BOVING 6 (DAL 70' FUSEINI 6). ALL. ILZER 6,5

