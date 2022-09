Calcio

Europa League, le parole di Mourinho: "Zaniolo giocatore unico. In estate tante bugie di mercato su di lui"

EUROPA LEAGUE - Le parole di José Mourinho dopo la vittoria per 3-0 sull'Helsinki: "Zaniolo? Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Lui sicuramente si è preso tante responsabilità, attaccando i difensori e dando profondità, poi è sempre generoso anche in fase difensiva".

00:01:16, un' ora fa