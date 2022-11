Roma è tornata a sperare concretamente nel passaggio del turno di Europa League come seconda del gruppo C (dietro al Betis già primo). I giallorossi si giocano tutto nella sfida dell'Olimpico contro il Ludogorets (Josè Mourinho alla vigilia della squadra. Dopo aver vinto in trasferta sul campo dell'HJK, laè tornata a sperare concretamente nel passaggio del turno dicome seconda del gruppo C (dietro al Betis già primo). I giallorossi si giocano tutto nella sfida dell'Olimpico contro il Ludogorets ( qui le probabili formazioni ), vincitore per 2-1 nella gara di andata. Sentiamo le parole dialla vigilia della squadra.

Sul Ludogorets

"Mi aspetto un Ludogorets che gioca con due risultati su tre, per noi ce n’è solo uno e questo fa la differenza. È una squadra pericolosa in contropiede, si può difendere di più perché ha questa soluzione di essere dominata e poter sempre creare delle situazioni pericolose. Una squadra gioca solo per un risultato e l’altra gioca per due, ma magari è meglio per noi. Sappiamo che dovremmo correre dei rischi, sappiamo che avremo uno stadio non piccolo dietro di noi e l’ambizione dei giocatori non è vincere di nuovo la Conference League, la nostra ambizione è andare ai playoff anche se sappiamo che affronteremo squadre costruite per vincere la Champions League".

Su Zaniolo

"Su Zaniolo è stata fatta giustizia, tre partite di squalifica erano troppe. La UEFA ha fatto giustizia ed è importante per noi perché c’è questo senso di giustizia e poi perché può aiutarci a vincere. Non so dire se giocherà o no, il suo ematoma era grosso e il dolore era importante ieri, vediamo come si sente. Mi piacerebbe averlo a disposizione".

Su Abraham

"Non so che espressione tu abbia visto (rivolto al giornalista) nella mia faccia nell’ultima partita in merito a Tammy, sicuramente non hai visto che ero arrabbiato. Anzi, ti dico che ha fatto una buona partita, poi sì ha sbagliato due gol poi il secondo è stato bello perché ha fatto assist a Zaniolo… A inizio stagione si vedeva un Tammy poco concentrato, adesso vedo che lavora tanto per la squadra, sta giocando bene per la squadra. I giocatori non sanno ancora chi scenderà in campo domani, ma se uno deve giocare giocherà".

