Terzi a quota 4 punti alle spalle del Betis primo a 10 e del Lodogorets secondo a 7, la Roma di José Mourinho non può più permettersi passi falsi nella trasferta in Finlandia contro l’HJK, squadra della capitale Helsinki (ultima a 1 punto). Così il tecnico della Roma alla vigilia della trasferta finlandese: “Se contro il Napoli non abbiamo creato 10 opportunità, contro l’Atalanta ne abbiamo creato 15. La manovra è positiva, a livello di esterni possiamo dire che per gli infortuni non abbiamo mai giocato 3/4 volte di fila con gli stessi esterni. Celik è infortunato da un mese, Spinazzola fa ancora un po' di fatica. Ma a livello di manovra, nel calcio i numeri obiettivi sono i numeri di gol che la squadra segna e fa. Fino ad ora abbiamo segnato poco per quello che giochiamo.”

Sul ranking dell’HJK, 211esimo per l'UEFA

Non mi interessa il ranking, per niente. Mi interessa quello che succede in campo, contro loro non ho sentito questa differenza. Il ranking è come le statistiche della partita: una squadra che ha fatto 5 azioni pericolose ma non ha tirato, nella statistica sembra che la squadra non abbia creato. Gli unici numeri che non si possono smentire sono quando una squadra segna o non segna. Le altre statistiche si possono interpretare nel modo in cui ognuno vuole. Per me l’Helsinki è una buona squadra".

Sul sintetico

"Chi è abituato ad allenare ogni giorno in questo campo, ovviamente hanno un vantaggio, io penso che per questa ragione con un bellissimo stadio a fianco non si gioca. La verità è che l’anno scorso due volte abbiamo giocato in sintetico, due sconfitte, una pesantemente storica. Ma c’è stata la partita della verità, nel quarto di finale quando abbiamo ammazzato il Bodo all’Olimpico. Domani non abbiamo un’altra opportunità, e non c’è partita all’Olimpico che abbiamo già fatto. Per questo è molto chiaro: se perdiamo siamo fuori. Per questo non sono venuto alla conferenza per parlare del campo perché non c’è da piangere. Dobbiamo giocare e vincere".

Sulle difficoltà della Roma a segnare

A me quando si parla in modo positivo, sono felice di esaltare l’aspetto individuale. Quando si commenta l’approccio negativo non mi piace. L’ho già fatto qualche volta, esce. Ma per principio non mi piace. Siamo noi come squadra che dobbiamo segnare di più, non voglio andare sull’individuale”.

Ancora sugli avversari

Non voglio dire temere. Dopo la partita dell’andata ho fatto i complimenti all’allenatore perché ho visto una squadra organizzata. Negli ultimi anni la loro zona è in forte evoluzione calcistica, 20 anni fa potevi trovare qualche giocatore molto brava ma non tanto una squadra come squadra. Ora tutte sono messe molto bene, con allenatori preparati. In 11 contro 11 era una partita difficile, domani sarà così ed è una partita dove dobbiamo giocare un alto livello perché l’avversario è difficile”.

Ancora sul terreno artificiale

Non voglio lamentarmi. Dobbiamo giocare e come dicevo prima, dobbiamo vincere. Non ci sono giustificazioni sul campo: che sia in sintetico, o sabbia. Se vuoi la mia opinione, per me giocare sul terreno artificiale per me non è calcio, è un altro sport. Cambia il livello tecnico, non tattico e chi è abituato a giocarci ne è avvantaggiato. I giocatori soffrono e anche i migliori difensori devono cambiare tecnicamente. Ma io non ero nel mood di parlare di questo, sono nel mood di vincere la partita”.

Sul primo match in Finalndia

Sono concentrato sulla partita. Dobbiamo vincere e sappiamo che non è facile. Match difficile, non dipenderà dagli altri risultati, vogliamo stare nella competizione e non vogliamo andare in Conference per difendere la nostra coppa. Non sarà una passeggiata, ma vogliamo continuare in Europa e domani è necessario vincere”.

