Quarta giornata di fase a gironi per quel che riguarda l'Europa League 2022/23 e cominciano ad arrivare le prime qualificazioni ufficiali. Fenerbahce e Rennes battono rispettivamente AEK Larnaca e Dinamo Kiev e staccano il pass per i sedicesimi, restando appaiate a quota 10 nel gruppo B. Avanti anche il Friburgo, che strapazza il Nantes in trasferta e vince la quarta partita su quattro nel gruppo G, lo stesso in cui Qarabag e Olimpiakos impattano sullo 0-0.

Quasi qualificato anche l'Arsenal, che grazie a Saka batte il Bodo/Glimt in Norvegia nel gruppo A. Feyenoord e Midtjylland, compagne di girone della Lazio, impattano sul 2-2. Pareggio pirotecnico tra Royale Union Saint-Gilloise e Braga: un 3-3 che lascia i belgi in testa al gruppo D con tre punti sui portoghesi.

