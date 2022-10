Succede che nel mostrare sempre i propri limiti prima o poi si viene puniti. E così le solite troppe occasioni sprecate dalla Roma diventano letali nella gara con il Betis Siviglia: gli spagnoli passano all'Olimpico per 2-1, rimontando il rigore di Dybala con i gol di Rodriguez e Luiz Henrique e ipotecando il primato nel gruppo C,: i giallorossi ora sono condannati a giocarsi il secondo posto in classifica in un percorso di Europa League sempre più travagliato

Primo tempo godibile all'Olimpico, tra due ottime squadre tra loro piuttosto diverse: solita ricerca della verticalità della Roma, possesso palla prolungato invece per gli spagnoli che bussano per primi con il palo in apertura di Fekir. Ad aprire le danze ci pensa però Dybala, che realizza al 34' il calcio di rigore concesso da Jug dopo review al VAR per un netto fallo di mano di Ruibal. Il Betis però non ci sta e reagisce con personalità, prendendo il comando del gioco e trovando solo sei minuti più tardi il pareggio con un gran gol dalla distanza di Guido Rodriguez. Prima dell'intervallo altre em ozioni, stavolta giallorosse: Zaniolo impatta sulla traversa da due passi, poi Claudio Bravo vola a neutralizzare lo splendido sinistro al volo di Dybala.

Ad

Nell ripresa la Roma spreca subito un'altra chance clamorosa: è ancora bravissimo ad esaltarsi su Cristante, che riesce clamorosamente a non insaccare da due passi. I giallorossi giocano meglio e pur senza brillare sembrano in grado di sbloccare la partita, ma nel finale una dormita inspiegabile di Spinazzola permette a Luiz Henrique di saltare di testa in modo straordinario sul cross di Alex Moreno e di beffare Rui Patricio, consegnando la vittoria e di fatto il primo posto del girone al Betis Siviglia. Nel finale si rende protagonista in negativo anche Zaniolo, che viene espulso per un brutto fallo di reazione ai danni di un avversario: il 22 giallorosso non ci sarà al ritorno, in un match essenziale per gli uomini di Mourinho per restare in corsa nella competizione.

Il tabellino

Roma-Betis Siviglia 1-2

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (5' Spinazzola), Cristante (80' Camara), Matic, Zalewski; Dybala (80' El Shaarawy), Zaniolo; Abraham (72' Belotti). Allenatore: José Mourinho.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda (75' Alex Moreno); Rodriguez, Guardado (75' Carvalho); Joaquin (60' Rodri), Canales, Fekir (22' Luiz Henrique); Willian José (75' Borja Iglesias). Allenatore: Manuel Pellegrini.

ARBITRO: M. Jug

GOL: 34' Dybala, 40' Rodriguez, 88' Luiz Henrique

AMMONITI: 29' Luiz Felipe, 32' Bravo, 33' Guardado, 71' Mancini, 83' Pezzella

ESPULSI: 90'+3 Zaniolo

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 7 momenti

13 - FEKIR! PALO! CHE RISCHIO PER LA ROMA! Grande taglio del centrocampista del Betis, che fa partire poi un mancino preciso che impatta sul legno!

34 - DYYYYBALAAAA! DYYYYYBALA! RIGORE PERFETTO, ROMA AVANTI! Spiazzato bravo, giallorossi in vantaggio!

40 - RODRIGUEZ! GRAN GOL DA FUORI, PAREGGIA IL BETIS! Altra ottima conduzione di Luiz Felipe, che serve indisturbato Rodriguez dal limite: gran botta dalla distanza e Rui Patricio battuto.

45 - ZANIOLO SPACCA LA TRAVERSA! Palla spettacolare di Zalewski da destra per il 22, che da due passi colpisce in pieno il montante.

45 - CLAUDIO BRAVO! MIRACOLO SU DYBALA! Botta al volo meravigliosa di sinistro della Joya, ma il portiere cileno vola e mette in corner!

51 - CLAUDIO BRAVO ANCORA PROVVIDENZIALE SU CRISTANTE! Occasione gigantesca per la Roma, che su situazione di palla inattiva libera il numero 4 da due passi: sontuoso il portiere cileno a tenere la posizione e a respingere.

88 - LUIZ FELIPE DI TESTA! ZUCCATA VINCENTE, BETIS AVANTI! Cross lento da sinistra di Rodri, Spinazzola si addormenta e permette la frustata del brasiliano, che trova il jolly e batte Rui Patricio!

MVP

Il migliore - Luiz HENRIQUE: protagonista che non ti aspetti. Pericolo costante sin dal suo ingresso in campo, spietato nel finale con un colpo di testa tutt'altro che banale: è lui l'uomo copertina della serata.

Il peggiore - Leonardo SPINAZZOLA: sbaglia diverse scelte nei momenti topici, ma la vera macchia su una partita comunque negativa è la dormita colossale sulla zuccata di Luiz Henrique: un errore pesantissimo, che può compromettere il cammino europeo giallorosso.

