La Roma, dopo il successo per 2-1 contro l'Inter a San Siro , volta pagina e si prepara alla sfida di Europa League con il Betis. Giovedì alle 21:00, per la terza giornata del girone C della competizione europea, arriva all'Olimpico la formazione di Manuel Pellegrini . Coach Mourinho potrebbe fare qualche cambio rispetto alla gara di San Siro: Zalewski potrebbe dunque prendere posto sulla fascia sinistra al posto di Spinazzola. In dubbio la presenza di Lorenzo Pellegrini, che ha accusato un affaticamento al flessore e anche lui potrebbe riposare. Per il resto, non dovrebbero esserci troppe sorprese, con Rui Patricio in porta, la difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibañez. Celik a destra, Matic e Cristante a centrocampo. Sulla zona della trequarti agiranno insieme Dybala e Zaniolo mentre invece Abraham e Belotti si contendono una maglia dal primo minuto per la sfida di domani.