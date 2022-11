Seguono aggiornamenti...

IL TABELLINO

ROMA - LUDOGORETS 3-1 (primo tempo 0-1)

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Viña, Smalling, Ibanez, Karsdorp (46' Cistante); Matic (61' Zalewski), Camara (46' Volpato, 80' Bove), Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46' Zaniolo), Abraham. All. Mourinho

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Witry (87' Delev), Verdon, Nedyalkov, Cicinho (87' Gropper); Piotrowski (71' Nonato), Naressi, Cauly; Tekpetey (71' Despodov), Rick, Thiago (71' Tissera). All. Simundza

GOL: 42' Rick (L), 55' Pellegrini (rig. R), 65' Pellegrini (rig. R), 85' Zaniolo (R)

AMMONITI: 15' Cicinho (L), 49' Volpato (R), 62' Thiago (L), 63' Piotrowski (L), 63' Nedyalkov (L), 76' Rick (L), 87' Zaniolo (R), 88' Viña (R)

ESPLUSO: 90' Verdon (L)

ARBITRO: Nikola Dabanovic (Montenegro)

LA CRONACA DEL MATCH IN 10 MOMENTI CHIAVE

5' ROMA SUBITO PERICOLOSA! Matic recupera il pallone e serve Pellegrini al limite dell'area. Il capitano della Roma calcia con il destro ma la palla finisce larga alla destra di Padt. Buon approccio della Roma.

8' OCCASIONE LUDOGORETS! Tekpetey supera Vina, non attentissimo, sulla destra e prova a servire Rick dentro l'area. L'attaccante però manca l'aggancio e il pallone attraversa tutta l'area piccola senza impensierire Rui Patricio

21' SMALLING SALVA TUTO! Grande intervento del difensore inglese su Tekpetey, servito in area da un pallone che ha sorpreso la retorguardia giallorossa. Decisivo Smalling che devia in angolo.

40' LUDOGORETS CONTINUA A SPINGERE! Giallorossi spaccati a centrocampo e che lasciano troppo spazio alla squadra bulgara. Cauley calcia da fuori e sfiora il palo. Serve maggiore attenzione per la Roma, in netta difficoltà adesso dopo una mezzora giocata a discreto ritmo

41' GOL LUDOGORETS! Si complica la strada per la Roma. Rick porta in vantaggio il Ludogorets con un gran gol. Il brasiliano si fa 30 metri di corsa palla al piede e poi calcia potente con il destro dal limite dell'area. Rui Patricio battuto e 1-0 per gli ospiti

52' VOLPATO SFIORA IL GOL! Ottimo l'ingresso in campo del giovane con il numero 62. Volpato entra in area dopo una serie di finte e calcia con il sinistro. Deviazione della difesa del Ludogorets con il pallone che sibila vicino al palo.

54' PELLEGRINI NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! 1-1 ROMA! Fallo di Cicinho su Zaniolo, servito con il petto da Abraham. Rigore netto e poteva starci il secondo giallo per il difensore del Ludogorets. Calcia perfettamente Pellegrini, tiro potente dal dischetto che spiazza Padt. Pallone a destra e portiere a sinistra per il pareggio giallorosso!

65' ANCORA PELLEGRINI SU RIGORE! Verdon atterra in area Zaniolo, scattato sul filo del fuorigioco. Dabanovic non ha dubbi e indica di nuovo il dischetto. Cambia lato stavolta Pellegrini ma il risultato è lo stesso: portiere da una parte e palla dall'altra. 2-1 Roma adesso!

76' PAREGGIO DEL LUDOGORERTS ANNULLATO! Nonato segna sfruttando una deviazione della difesa della Roma sul tiro di Tissera. L'arbitro Dabanovic assegna il gol ma poi, richiamato al VAR, lo annulla per un fallo di Rick su Ibanez in precedenza a metà campo ad inizio dell'azione.

85' GOL! ZANIOLO! 3-1 ROMA! Grandissimo gol di Zaniolo che ha spezzato in due la partita! Il 22 giallorosso entra in area inseguito da due avversari e tocca di punta quanto basta per battere Padt.

