Roma ha agguantato la qualificazione agli spareggi di Europa League all'ultima giornata della fase a gironi, quando ha battuto il Ludogorets. La squadra di Josè Mourinho continua così la sua campagna europea e lo farà contro il Salisburgo, Laha agguantato la qualificazione agli spareggi diall'ultima giornata della fase a gironi, quando ha battuto il Ludogorets. La squadra di Josè Mourinho continua così la sua campagna europea e lo farà contro il come decretato dall'urna di Nyon . Gli austriaci, già avversari del Milan in Champions League, non sono un avversario da sottovalutare, ma il sorteggio presentava insidie più grandi per i giallorossi (vedi il Barcellona di Lewandowski).

Quando si gioca Roma-Salisburgo

La doppia sfida tra Roma e Salisburgo è in programma il 16 e il 23 febbraio 2023. L'andata si giocherà in Austria e il ritorno all'Olimpico. Il regolamento prevede che il ritorno si disputi in casa della squadra arrivata seconda nei gironi di Europa League. Il 24 febbraio si terranno poi i sorteggi per gli ottavi di finale, dove torneranno in scena le vincitrici dei gironi di Europa League. La finale è prevista per il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

I precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra Roma e Salisburgo. La squadra giallorossa ha affrontata quattro volte una squadra austriaca in passato: due volte il Wacker Innsbruck nel primo turno della Coppa Uefa 1992/93 e due volte l'Austria Vienna nei gironi dell'Europa League 2016/17. Non ha mai perso, ottenendo tre vittorie e un pareggio.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Adamu, Okafor.

Dove vedere Roma-Salisburgo in tv

La copertura tv di Roma-Salisburgo sarà fornita da Sky e Dazn, con la possibilità che la partita venga trasmessa in chiaro su TV8. In streaming, si potrà seguire su su NOW e Sky GO.

