Trasferta da non sbagliare in Austria per la Lazio, reduce dal pesante ko contro il Midtjylland in Europa League. In un gruppo perfettamente in equilibrio con i 4 club a quota 3 punti, il match contro lo Sturm Graz può già essere decisivo. Il tecnico Sarri ha parlato nella consueta conferenza della vigilia: "Abbiamo fallito contro il Midtjylland per troppa superficialità. Ora dovremo rimediare e servirà principalmente umiltà”.

L'avvio di stagione soddisfa Sarri: "Mi danno soddisfazione le prestazioni dei miei calciatori, quello che si dice fuori mi fa piacere, ma mi interessa poco. La Lazio sta bene, sta giocando bene dall'inizio, abbiamo sbagliato una partita. Dopo la vittoria con il Feyenoord abbiamo pensato che forse sarebbe stato facile, in Europa non è così. Qui se non giochi al massimo ne paghi le conseguenze. Non abbiamo giocato al 100%. La Lazio comunque sta bene, su 10 partite ha fallito solo quella in Danimarca. Le altre, al di là del risultato, le ha tutte giocate".

Ad

Romagnoli: "Pioli? Il gioco di Sarri è più adatto a me"

Europa League Mourinho: "Abraham+Belotti? I giocatori bravi possono giocare insieme" 2 ORE FA

A Roma si sogna già in grande:: "Siamo all’inizio. A livello tattico siamo a buon punto. Il percorso sulla mentalità invece lo abbiamo ripreso da zero, stiamo cercando di crescere sotto questo punto di vista. La più grande cazzata che possono fare i giocatori è ascoltare chi parla di scudetto. Purtroppo Roma è specializzata in questa esaltazione e poi nel ritorno nella polvere in una settimana. Per essere competitivi, non vincenti, dobbiamo ancora crescere tanto”.

Sulle condizioni di Pedro e Immobile: "Non lo so, i primi che stiamo prendendo in considerazione per far riposare sono quelli che hanno giocato tutta la partita domenica. Ieri e oggi Immobile stava bene in allenamento”. Pedro ha fatto un inizio di stagione con delle difficoltà, non ha avuto continuità per dei problemi fisici. Ora da qualche giorno è con noi per fortuna, è chiaro che lo stiamo aspettando. Per noi è importantissimo”.

Immobile: "In Nazionale su di me creato un caso inutile"

Europa League Sturm Graz-Lazio: probabili formazioni e statistiche 4 ORE FA