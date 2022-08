Arsenal e Manchester United, e, soprattutto a partire dalla fase finale, nessuna partita sarà semplice. Pure la Lazio di Sarri vuole avere un ruolo da protagonista e darà del filo da torcere a tutte. Le italiane iniziano entrambe dalla prima fascia e sperano che questo sorteggio, con cui si entrerà nel vivo del torneo, non faccia brutti scherzi. Tanta attesa allora per le urne di Istanbul. Riuscirà la Roma a vincere anche l’Europa League dopo il trionfo in Conference League ? José Mourinho ci crede, e pure la dirigenza ha messo nel mirino questa competizione con gli acquisti importanti di Paulo Dybala , Georginio Wijnaldum ( che purtroppo starà fuori dei mesi ) e Nemanja Matic. Certamente, la strada sarà piena di ostacoli. Gli avversari non mancano, su tutti, e, soprattutto a partire dalla fase finale, nessuna partita sarà semplice. Pure la Lazio di Sarri vuole avere un ruolo da protagonista e darà del filo da torcere a tutte. Le italiane iniziano entrambe dalla prima fascia e sperano che questo sorteggio, con cui si entrerà nel vivo del torneo, non faccia brutti scherzi. Tanta attesa allora per le urne di Istanbul.

Ad

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: QUANDO E DOVE

Serie A Mourinho: "Wijnaldum? Chi se la prende con Felix è vera feccia" IERI ALLE 13:32

I gironi saranno sorteggiati ad Istanbul, in Turchia, venerdì 26 agosto alle ore 13:00.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Le squadre partecipanti sono 32. Alcune hanno ottenuto il pass attraverso il piazzamento in campionato, altre attraverso le qualificazioni dell’Europa League ed altre ancora perdendo negli spareggi di Champions League. I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto, stabilite in base al ranking UEFA, quindi al loro coefficiente. L’unico limite è che le squadre della stessa nazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Infine, gli 8 gironi sono divisi in due colori (rosso e blu) per garantire che le squadre della stessa federazione giochino ad orari differenti. Dunque, se per esempio la Roma dovesse essere sorteggiata in un girone rosso (A-D), la Lazio automaticamente finirà in uno di quelli blu (E-H), e viceversa.

Il sorteggio di Europa League, Eurosport Credit Foto Eurosport

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2022/23: LE SQUADRE GIA’ QUALIFICATE

Roma (ITA)

Lazio (ITA)

Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Rennes (FRA)

Monaco (FRA)

Real Sociedad (SPA)

Betis (SPA)

Midtjylland (DEN)

Union Berlino (GER)

Friburgo (GER)

Nantes (FRA)

Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Dinamo Kiev (UKR)

Stella Rossa (SRB)

Qarabag (AZE)

EUROPA LEAGUE 2022/23: LE SQUADRE MANCANTI

Le 10 vincitrici degli spareggi di Europa League

Hearts/Zurigo

Shamrock Rovers/Ferencvaros

Olympiacos/Apollon

Fenerbache/Austria Vienna

Zalgiris/Ludogorets

AEK Larnaa/Dnipro

Silkeborg/HJK Helsinki

Omonia/Gent

Silvasspor/Malmö

Sheriff/Pyunik

Le altre 3 sconfitte degli spareggi di Champions League

PSV/Rangers

Dinamo Zagabria/Bodø

Trabzonspor/Copenhagen

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2022/23: LE FASCE

Le fasce del sorteggio di Europa League sono in verità da definire quasi per intero. Le uniche squadre certe della loro posizione, per quanto riguarda la prima fascia, sono Manchester United, Arsenal, Braga e proprio Lazio e Roma. Mentre in seconda fascia ci sarà il Monaco e in quarta lo Union Saint-Gilloise. Gli altri club troveranno il loro slot dopo gli spareggi di Champions League e di Europa League.

Per la prima fascia, le squadre papabili per i tre posti vacanti sono (in ordine di coefficiente): Rangers (se perde lo spareggio di UCL), Dinamo Zagabria (se perde lo spareggio di UCL), Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiacos (se si qualifica), Copenhagen (se perde lo spareggio di UCL), Feyenoord e Rennes.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2022/23: I RISCHI PER LE ITALIANE

Roma e Lazio possono tirare un sospiro di sollievo dato che non possono scontrarsi con le inglesi. Con le fasce ancora da definire, è difficile parlare di squadre da evitare. Se dovessero capitare in seconda fascia, sarebbero insidiose le olandesi Feyenoord e PSV, nel caso in cui venisse eliminata dalla Champions League. Sicuramente anche le spagnole Real Sociedad e Betis Siviglia sono avversari temibili, e saranno con ogni probabilità in seconda. Visto il successo a sorpresa dell’Eintracht Francoforte la scorsa stagione, non sono da sottovalutare Union Berlino e Friburgo. Infine, il Monaco, che ha iniziato male la nuova annata con l'uscita dalla Champions League e risultati negativi in Ligue 1, dispone comunque di ottimi giocatori da Minamino ad Embolo e Ben Yedder. Dunque, meglio non averci a che fare.

Diatta uno dei pericoli del Monaco Credit Foto Getty Images

EUROPA LEAGUE 2022/23: LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Come la Champions League, anche l’Europa League è influenzata dalla presenza dei Mondiali in Qatar. Dunque, la fase a gironi termina prima della lunga pausa, con tante partite ravvicinate.

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

Il sorteggio della fase a gironi della Europa League 2022/23 sarà disponibile su Sky Sport 24.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN LIVE STREAMING

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW e sul sito ufficiale della UEFA.

Mourinho spinge per Belotti: "Mi piace, ha voglia di venire alla Roma"

Serie A Sarri: "Se Mourinho arriva 2° con la Roma è una delusione" 13/08/2022 ALLE 15:45