Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, é terminato 0-0. Un pareggio a reti inviolata che non puó lasciar soddisfatto Sarri. I biancocelesti sono stati aggrediti dalla pressione alta degli austriaci e hanno faticato molto a creare azioni pericolose. Bravo Provedel in tre circostanze, un gol annullato per fuorigioco a Immobile e l'espulsione di Gazibegovic: questa la sintesi della gara.

Il tabellino di Sturm Graz-Lazio 0-0 (primo tempo 0-0)

Europa League Le pagelle di Sturm Graz-Lazio 0-0: Milinkovic delude, Romagnoli leader 11 MINUTI FA

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (Dal 76' Ljubic), Stankovic, Prass (Dal 84' Ingolitsch), Horvat (Dal 70' Kiteishvili); Ajeti (Dal 76' Sarkaria), Boving (Dal 70' Fuseini). All. Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila (Dal 75' Patric), Romagnoli, Marusic (Dal 46' Lazzari); Milinkovic-Savic (Dal 63' Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (Dal 46' Zaccagni), Immobile, Pedro (Dal 72' Cancellieri). All.: Sarri

Arbitro: Bastien (Fra)

Gol:-

Ammoniti: Cataldi, Hierlander, Patric, Siebenhandl, Kiteishvili

Note: al 82' espulso Gazibegovic (S) per doppia ammonizione

La cronaca in 6 momenti chiave

13' - PALO DELLA LAZIO. Corner di Luis Alberto a rientrare, malissimo Siebenhandl con le mani, palla che rimbalza sul palo e poi viene spazzata.

14' - DOPPIA PARATA DI PROVEDEL. Prima vola con un grande balzo sul destro da fuori di Boving, poi sul corner susseguente respinge d'istinto una spizzata di testa di Ajeti.

50' - Ci prova anche BOVING. Da sinistra tiro-cross col mancino, bravo PROVEDEL ad alzare in corner.

62' - OCCASIONE LAZIO. Grande spunto di Pedro e palla per Immobile, che si allunga al volo, ma non trova la porta.

72' - Occasione LAZIO. Cancellieri per Immobile, che col destro ci prova da posizione defilata. Bravo Siebenhandl a respingere.

81' - GOL ANNULLATO ALLA LAZIO. Immobile aveva segnato su lancio lungo di Hysaj, ma era in posizione di fuorigioco.

Il migliore

Alessio ROMAGNOLI - Non commette errori e tenta di tenere alta la linea. Lucido e preciso, sta bene fisicamente.

Il peggiore

Sergej MILINKOVIC-SAVIC - Serata difficile. Stankovic gli toglie respiro e lui non si accende mai.

La statistica

La Lazio non pareggiava 0-0 in una trasferta di Europa League dal 2013 contro l'Apolllon Limassol.

