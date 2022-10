La Lazio torna a fare capolino in Europa: i biancocelesti nel terzo turno di Europa League, : i biancocelesti nel terzo turno di Europa League, giovedì 6 ottobre alle ore 18:45 affronteranno lo Sturm Graz allo Sturmstadion Liebenau . Il girone europeo degli uomini di Maurizio Sarri dopo due giornate è in assoluta parità con tutte le quattro squadre a quota tre punti: obiettivo, dimenticare la disfatta in terra danese dell'ultimo turno europeo. Sarri valuta qualche cambio: Marcos Antonio per Cataldi, con Vecino a dargli una mano in mezzo al campo. Dalla panca Luis Alberto, mentre in difesa spazio a Gila con Romagnoli. Dentro anche Hysaj dietro. Davanti Pedro potrebbe partire a sinistra, con Immobile e Felipe Anderson.

Sturm Graz-Lazio, le probabili formazioni

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Sarkaria. All. Ilzer

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Sturm Graz-Lazio: dove vederla in tv e live streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Sturm Graz e Lazio in programma giovedì 5 ottobre alle ore 18:45 :00 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Sturm Graz-Lazio: i precedenti

Si trovano di fronte due squadre che nei rispettivi tornei nazionali hanno un passo notevole: i biancocelesti provengono da tre vittorie consecutive con dieci reti fatte e nessuna subita, per un lusinghiero quarto posto in classifica, i padroni di casa hanno messo in cassaforte sedici punti nelle ultime sei uscite, grazie ad un 12-2 nel bilancio gol fatti-gol subiti, insidiando il primato del Salisburgo che capeggia la Bundesliga austriaca con due punti di vantaggio.

Risalgono a vent’anni fa gli unici precedenti tra le due squadre: la Lazio espugnò Graz nell’andata del terzo turno di Coppa Uefa (3-1 con la doppietta di Simone Inzaghi e la rete di Chiesa) e fu piegata di misura all’Olimpico.

