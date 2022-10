Nicolò Zaniolo. L’Uefa ha comunicato la decisione sul centrocampista giallorosso circa l'episodio che lo ha visto protagonista in negativo (3 giornate complessive di squalifica. Brutte notizie: la stagione di Europa League potrebbe essere già finita per. L’Uefa ha comunicato la decisione sul centrocampista giallorosso circa l'episodio che lo ha visto protagonista in negativo ( gesto di stizza contro un avversario ) in occasione dell’andata di Roma-Betis di Europa League. Una bella batosta per la Roma, perchè si tratta di

Il n.22 giallorosso ha già scontato la prima, ovvero il ritorno con gli spagnoli al Benito Villamarin, quindi ora salterà le ultime due del girone, contro Helsinki e Ludogorets. Il classe ’99 rientrerà in Europa a febbraio, qualora i giallorossi passassero il girone C. La Roma, però, non ci sta ed è pronta a presentare ricorso, almeno stando a quanto riporta il Corriere dello Sport.

