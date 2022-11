Feyenoord-Lazio: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

EUROPA LEAGUE - Il match del de Kuip a Rotterdam, valido per la sesta e ultima giornata del girone F, è in programma giovedì 3 novembre alle ore 18:45. La partita è arbitrata dal bosniaco Irfan Peljto. I biancocelesti vanno a caccia degli ottavi di finale o dei sedicesimi, ma in caso di sconfitta rischierebbero di retrocedere in Conference League o venire eliminati dalle coppe.