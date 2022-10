La Roma non può più sbagliare, se non vuole rimanere esclusa dalla fase finale dell’Europa League. I giallorossi, che sono reduci da terzo posto del girone C con 4 punti. A guidare la classifica c’è il Real Betis a 10, già qualificato, poi il Ludogorets a 7. Gli uomini di Mourinho devono quindi ottenere un successo nella trasferta di Helsinki, contro l’HJK che è ultimo, per giocarsi poi il tutto per tutto in casa contro i bulgari, il prossimo 3 novembre. Per questo motivo probabilmente il tecnico portoghese farà affidamento sui giocatori più importanti, senza tanti esperimenti. Si potrebbe rivedere Mady Camara, preferito a Nemanja Matic nelle ultime uscite. L’allenatore spera nel ritorno al gol di Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo, che deve ancora scontare le giornate di squalifica per l'espulsione contro il Betis. non può più sbagliare, se non vuole rimanere esclusa dalla fase finale dell’Europa League. I giallorossi, che sono reduci da una sconfitta pesante in Serie A all’Olimpico contro il Napoli , si trovano infatti al. A guidare la classifica c’è il Real Betis a 10, già qualificato, poi il Ludogorets a 7. Gli uomini didevono quindi ottenere un successo nella trasferta di Helsinki, controche è ultimo, per giocarsi poi il tutto per tutto in casa contro i bulgari, il prossimo 3 novembre. Per questo motivo probabilmente il tecnico portoghese farà affidamento sui giocatori più importanti, senza tanti esperimenti. Si potrebbe rivedere, preferito a Nemanja Matic nelle ultime uscite. L’allenatore spera nel ritorno al gol di Tammy Abraham , a secco dal 12 settembre (Empoli-Roma), quindi da 8 partite. Non ci sarà invece ancora alle prese con l’infortunio che lo terrà fuori per altre settimane , e nemmeno, che deve ancora scontare le giornate di squalifica per l'espulsione contro il Betis.

HJK HELSINKI-ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

HJK (3-4-3) – Hazard; Raitala, Hoskonen, Peltola; Soiri, Boujellab, Tanaka, Browne; Olusanya, Radulovic, Riski. All.: Koskela

ROMA (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho

ARBITRO - Tiago Martins (Portogallo)

HJK HELSINKI-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Giovedì 27 ottobre, calcio d’inizio ore 21:00, è possibile vedere l’incontro tra HJK Helsinki e Roma in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Il match è anche sulla piattaforma DAZN e in streaming su Sky Go, Now e Infinity+. Infine, è in chiaro su TV8.

HJK HELSINKI-ROMA: LE STATISTICHE OPTA

- E’ il secondo incontro ufficiale tra HJK e Roma. Il primo è stato proprio il match d’andata della fase a gironi di questa edizione di Europa League, deciso dai gol di Dybala, Pellegrini e Belotti. Sin qui si tratta anche dell’unico successo dei giallorossi nelle prime quattro partite del gruppo C.

- E’ la terza volta che i giallorossi incontrano una squadra finlandese. Oltre al match con l’HJK, quello contro l’Ilves nella Coppa delle Coppe 1991/92, in cui vinse la Roma

- L’HJK Helsinki ha vinto una sola volta contro un’italiana: contro il Torino, fase a gironi Europa League, nel novembre 2014. Ha perso tutte le altre sei sfide contro formazioni del nostro campionato.

- L’HJK Helsinki non vince da cinque gare (1P 4S) di Europa League, quindi dai due successi consecutivi nella fase a gironi del novembre 2014.

- Nelle ultime due partite di Europa League, entrambe contro il Real Betis, la Roma non ha trovato il successo. L’ultima serie di tre sfide di fila senza successi per i giallorossi in competizioni europee risale al novembre 2019 (sempre in Europa League).

- La Roma ha sempre segnato nelle ultime 31 partite in competizioni europee, in totale 68 gol. L’ultimo match senza gol dei giallorossi è stato quello contro il CSKA Sofia nell’ottobre 2020.

- La Roma non vince da quattro trasferte in competizioni europee (2P 2S). E’ la peggior serie di partite lontano dall’Olimpico di fila senza vittorie da novembre 2019.

- Nessuna squadra di questa Europa League ha subito più tiri dell’HJK Helsinki (86). La Roma è invece la terza per conclusioni tentate (65), dietro a Manchester United (85) e Arsenal (68).

- La Roma ha raccolto soltanto quattro punti in questa Europa League: se non trovasse il successo contro l’HJK si tratterebbe del record negativo di punti in una sola fase a gironi della competizione. Il minimo è infatti di 9 punti nella stagione 2019/20.

- Nicolò Zaniolo ha effettuato 12 tiri in questa Europa League, senza ancora segnare. Solo Ludovic Blas del Nantes ha fatto peggio con 13 tiri.

- Bryan Cristante è leader per contrasti dell’Europa League (15) insieme a Serhii Sydorchuk della Dinamo Kiev. Il secondo della Roma in questo dato è Ibañez (10).

