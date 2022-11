Cinque sconfitte in 6 partite di una singola fase a gironi di Champions League, la Juventus non le aveva mai inanellate ma nonostante questo bilancio fortemente deficitario, la squadra di Allegri non è completamente fuori dalle Coppe Europee. Grazie alla sconfitta tennistica rimediata dal Maccabi Haifa , tra le mura amiche contro il Benfica (1-6): i bianconeri - nonostante il ko di misura contro il PSG - hanno mantenuto il terzo posto che permetterà ai bianconeri di giocare i sedicesimi di Europa League e sfidare una delle 8 seconde qualificate della fase a gironi di questa Coppa, in una doppia sfida andata e ritorno che si giocherà a febbraio. Ma quali sono le possibili avversarie? E come funziona il regolamento del sorteggio di Nyon, in programma lunedì 7 novembre alle ore 13:00 ( qui tutti i dettagli )? Andiamolo a scoprire insieme...

Le 8 retrocesse in Europa League

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcellona

Sporting Lisbona

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Siviglia

JUVENTUS

Juventus, possibili avversarie e come funziona

Per regolamento i bianconeri non potranno affrontare le italiane, ma chiaramente bisognerà attendere il completamento dell'ultima giornata di Europa League – in programma giovedì 3 novembre - per comprendere al meglio gli accoppiamenti. Da regolamento, quindi, la Juventus - che al pari delle altre retrocesse non sarà testa di serie - affronterà una delle seconde dei gironi di Europa League, ad eccezione di Roma o Lazio. Ma quali possono essere le possibili insidie nella urna dei 16esimi per i bianconeri... Andiamole a scoprire

Europa League, Juventus: le possibili avversarie a 90’ dal fischio finale

- Arsenal o PSV (Girone A)

- Fenerbahce o Rennes (Girone B)

- Ludogorets (se la Roma viene eliminata dal girone C)

- Union Berlino o Braga (Girone D)

- Real Sociedad o Manchester United (Girone E)

- Sturm Graz, Feyenoord o Midtjylland (se la Lazio vince il girone F)

- Qarabag o Nantes (Girone G)

- Monaco, Trabzonspor o Stella Rossa (Girone H)

Quando si giocano gli spareggi playoff di Europa League?

Sedicesimi di finale / Spareggi playoff: giovedì 16 / 23 febbraio 2023 (ore 19:00 o 21:00)

Allegri: "In Champions prestazioni bruttissime, brucia essere fuori già ora"

