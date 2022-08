Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. Nessuna di queste formazioni parte avanti rispetto ai laziali. Il Feyenoord ha perso molti uomini che erano stati protagonisti della cavalcata con cui giunsero fino alla finale di Conference League persa contro la Roma. Il Midtjylland invece ha appena cambiato allenatore. Dunque, Lazio favorita per la vittoria del girone e il passaggio del turno. Da prima classificata otterrebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale, evitando quindi lo spareggio con le temibili "retrocesse" dalla Champions League. La Lazio ci vuole riprovare. Un anno fa i biancocelesti si qualificarono per i sedicesimi di finale con un secondo posto dietro al Galatasaray e davanti a Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Il cammino però venne interrotto dal Porto , che proveniva dalla fase a gironi di Champions League . Una sconfitta in Portogallo e un pareggio all’Olimpico non furono sufficienti per accedere al turno successivo. Quest’anno le urne di Istanbul sono state clementi con gli uomini di Sarri, che sono stati sorteggiati infatti nel girone F con. Nessuna di queste formazioni parte avanti rispetto ai laziali. Il Feyenoord ha perso molti uomini che erano stati protagonisti della cavalcata con cui giunsero fino alla finale di Conference League persa contro la Roma. Il Midtjylland invece ha appena cambiato allenatore. Dunque, Lazio favorita per la vittoria del girone e il passaggio del turno. Da prima classificata otterrebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale, evitando quindi lo spareggio con le temibili "retrocesse" dalla Champions League.

Ad

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE F: LE AVVERSARIE DELLA LAZIO

Serie A Inzaghi: "Contro Sarri è sempre dura. Immobile? Spero riposi..." UN GIORNO FA

Feyenoord (NED)

Midtjylland (DEN)

Sturm Graz (AUT)

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE F: IL CALENDARIO DELLA LAZIO

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE F: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire tutte le partite dell’Europa League 2022-23 sui canali di Sky, con anche l’opzione “Diretta Goal”. In streaming, invece, le partite saranno visibili attraverso le app o piattaforme di DAZN, NOW, TimVision e Sky Go. Per ogni giornata, infine, TV8 trasmetterà in chiaro in diretta una partita delle italiane quindi di Roma o Lazio e sarà a disposizione anche in streaming sul sito di TV8.

Romagnoli: "Pioli? Il gioco di Sarri è più adatto a me"

Serie A Immobile: "Le critiche? La gente capirà. E quella lite con Inzaghi..." IERI ALLE 13:24