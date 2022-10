Sarri: "Do poco credito alla vittoria con l'Atalanta. Ritiro in Argentina durante il Mondiale sarebbe una follia"

EUROPA LEAGUE - L'allenatore della Lazio parla alla vigilia della sfida contro il Midtjylland: "Le partite come quella di Bergamo ci possono dare o possono togliere. Dipende dalla mentalità. Il salto di qualità lo faremo quando giocheremo allo stesso modo in uno stadio mezzo vuoto con una squadra quasi retrocessa". E sul ritiro durante i Mondiali: "Farlo in Argentina sarebbe una follia".