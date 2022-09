Lazio, che affronterà il Feyenoord nella prima giornata del Gruppo F di Euopa League. I biancocelesti sono reduci del numero 100 in Europa. È previsto un ampio turnover per Maurizio Sarri, che potrebbe spedire in campo dal primo minuto alcuni giocatori che hanno trovato finora poco spazio in campionato (uno su tutti, il portiere Maximiano). Il Feyenoord allenato da Arne Slot ha invece superato il Go Ahed Eagles per 4-3 nell'ultima giornata di Eredivise ed è attualmente secondo in classifica a soli 2 punti di distanza dall'Ajax. Debutto europeo casalingo per la, che affronterà ilnella prima giornata deldi. I biancocelesti sono reduci del primo K.O. stagionale contro il Napoli ma, battendo la squadra di Rotterdam, potrebbero centrare il successoin Europa. È previsto un ampio turnover per Maurizio Sarri, che potrebbe spedire in campo dal primo minuto alcuni giocatori che hanno trovato finora poco spazio in campionato (uno su tutti, il portiere Maximiano). Il Feyenoord allenato daha invece superato il Go Ahed Eagles per 4-3 nell'ultima giornata di Eredivise ed è attualmente secondo in classifica a soli 2 punti di distanza dall'Ajax.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Köcku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. All. Slot

LAZIO-FEYENOORD, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE-STREAMING

Lazio-Feyenoord, giovedì 8 settembre ore 21:00, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOWTV. Sul sito e sulla app di Eurosport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

LAZIO-FEYENOORD, I PRECEDENTI

I biancocelesti hanno affrontato due volte il Feyenoord in passato. Entrambe le sfide si riferiscono alla seconda fase a gironi della Champions League 1999/2000. La squadra olandese si impose all'Olimpico per 2-1, e pareggiò 0-0 nella gara di ritorno al De Kuip. La sconfitta nella gara d'andata fu la prima partita casalinga della Lazio contro una squadra olandese a livello europeo. Quello in programma sarà il 16° incontro tra il Feyenoord e una squadra italiana in tutte le competizioni eurpee. L'ultimo risale allo scorso 25 maggio nella finale di Conference League persa contro la Roma. Complessivamente, le squadre italiane hanno vinto 6 volte, pareggiando in 4 occasioni e uscendo sconfitte in 5 incontri. Solo una volta il Feyenoord ha vinto in Italia, per 1-0 contro l'Inter nella semifinale di andata della Coppa UEFA 2001/02. Competizione che poi la squadra di Rotterdam vinse.

