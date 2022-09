Lazio-Feyenoord: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e live-streaming

EUROPA LEAGUE - Esordio casalingo per la Lazio che va a caccia della vittoria numero 100 in Europa. Probabile turnover per Maurizio Sarri. Solo due i precedenti dei biancocelesti contro il Feyenoord, con gli olandesi mai usciti sconfitti. Ecco le scelte dei due allenatori e tutte le informazioni su dove vedere la sfida in TV e LIVE-Streaming.