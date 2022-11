Calcio

Mourinho punge Tare: "Lazio favorita per vincere la Conference League anche se a lui non piace"

EUROPA LEAGUE - José Mourinho dopo la vittoria sul Ludogorets che ha qualificato la Roma ai playoff di Europa League punge la Lazio a tre giorni dal derby: "La Lazio ha i l'organico per vincere la competizione che a Tare non piace... Oltre al West Ham e alla Fiorentina non vedo squadre più forti di quella di Sarri. Non voglio portare sfortuna ma è solo ciò che penso".

00:01:09, 38 minuti fa