Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki. I giallorossi hanno pescato bene dalla seconda e dalla quarta fascia ma sono stati sfortunati con la terza fascia, dalla quale hanno ottenuto la squadra più forte. Sarà dunque duello con gli spagnoli per il primo posto, che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale. C'è grande attesa per vedere quale sarà l'impatto di Paulo Dybala, accolto come il giocatore che permetterà di fare un salto di qualità. Mentre Georginio Wijnaldum verosimilmente tornerà dopo la fase a gironi, sperando che la squadra sia ancora dentro la competizione. La Roma non è sazia e dopo il trionfo in Conference League (la prima squadra a vincerla), vuole regalarsi altre notti europee da sogno. L'obiettivo è raggiungere la finale del 31 maggio che si terrà a Budapest alla Puskas Arena. Il percorso però è ricco di insidie. Si inizia dal girone C nel quale la formazione di Mourinho affronterà.

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE C: LE AVVERSARIE DELLA ROMA

Ludogorets (BUL)

Betis Siviglia (SPA)

HJK Helsinki (FIN)

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE C: IL CALENDARIO DELLA ROMA

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

EUROPA LEAGUE 2022-23, GIRONE C: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire tutte le partite dell’Europa League 2022-23 sui canali di Sky, con anche l’opzione “Diretta Goal”. In streaming, invece, le partite saranno visibili attraverso le app o piattaforme di DAZN, NOW, TimVision e Sky Go. Per ogni giornata, infine, TV8 trasmetterà in chiaro in diretta una partita delle italiane quindi di Roma o Lazio e sarà a disposizione anche in streaming sul sito di TV8.

