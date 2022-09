Mourinho verso Roma-HJK: “Loro una squadra organizzata. Zaniolo e Camara giocano. In campo vorrei tre Pellegrini”

EUROPA LEAGUE – La Roma deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa del Ludogorets. Ha l’occasione per farlo davanti ai propri tifosi contro l’HJK Helsinki, capolista del campionato finlandese. Gli ospiti hanno perso come i giallorossi nella prima giornata. José Mourinho li ha però elogiati in conferenza stampa, parlando bene soprattutto dell’allenatore Toni Koskela.